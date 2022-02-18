الفريق أول ركن محمد الحداد يقوم بجولة ميدانية داخل مقرات رئاسة الأركان البرية بطرابلس

طرابلس 18 فبراير 2022 (وال)- قام رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، بجولة ميدانية داخل مقرات رئاسة الأركان البرية، وذلك بعد افتتاح مقراتها من المنشآت الجديدة بمدرسة المدرعات والمشاة، والمنشآت الجديدة بالثانوية الفنية.

ورافق الحداد في الجولة رئيس أركان القوات البرية اللواء ركن الفيتوري غريبيل، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة اللواء ركن جمال الحدودي، وعدد من ضباط وضباط الصف من منتسبي رئاسة الأركان البرية.

وقام رئيس الأركان العامة بالاطلاع على المرافق التعليمية والمقر الإداري بمدرسة المدفعية والصورايخ، ومنتدي الضباط. (وال)

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