السفارة الأمريكية تعرب عن استيائها من تصريحات المتحدث باسم الحكومة منتهية الولاية

أعربت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن استيائها من البيان الصادر عن المتحدث باسم رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، محمد حمودة، والذي اتهم فيه المستشارة الخاصة للأمين العام، ستيفاني ويليامز، بالتحيز.

وقالت السفارة في تغريدة لها: لم يكن هناك موظف حكومي دولي أكثر منها إنصافا ودقة في لم شمل جميع الأصوات الليبية حول طاولة المفاوضات في محاولة لاستعادة الاستقرار في ليبيا.

وأضافت السفارة الأمريكية أن نهج ويليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كان إزاء الظروف الحالية متسقا مع المبادئ الأساسية لقرارات مجلس الأمن الدولي ونتائج الاجتماعات الدولية بشأن ليبيا.

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