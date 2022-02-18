صالح يصل إلى أن القاهرة

أخبار ليبيا 24

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق وصول رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم الجمعة.

وأوضح بليحق أن رئيس مجلس النواب سيشارك في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. الذي سيعقد غداً السبت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة .

وكان في استقبال عقيلة صالح رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي. ورئيس ديوان مجلس النواب “عبدالله المصري الفضيل ” .

ودعا صالح، كافة الليبيين إلى مساندة ودعم ما وصفها بـ”حكومة الاستقرار”، التي كلف فتحي باشاغا بتشكيلها. من أجل القيام بمهامها في تهيئة كافة الظروف والأوضاع الأمنية والاقتصادية لإجراء انتخابات في البلاد.

جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 17 فبراير، أمس الخميس. أشار فيها صالح إلى أن دعم حكومة باشاغا ومساعدتها على القيام بواجباتها “أمر مهم” لخدمة المواطن والنهوض بالبلاد في جميع المجالات، دون إقصاء أو تهميش.

كما لفت إلى أن الحوار الليبي في الفترة الأخيرة أثمر عن “وضع وإقرار خارطة الطريق محددة بجدول زمني. تنتهي بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، وتشكيل لجنة مختصة من الخبراء. بعيدة عن تأثيرات أهواء الأطراف والجماعات، لإجراء تعديلات على مسودة الدستور بهدف إنتاج دستور توافقي”.