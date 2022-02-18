مستشار الأمن القومي يكشف تفاصيل “أحداث القنصلية الإيطالية” في بنغازي عام 2006

وتابع، قائلا: “عرض العميد إبريك العبار الأمر على الغرفة الأمنية، فتمت الموافقة على ذلك. وطلب تعزيز الأمن في مسار المسيرة ومحيط القنصلية. تحول الأمر بعدها إلى مظاهرة غاضبة. كانت طلائع المتظاهرين قد وصلت إلى القنصلية، وكان العدد كبيراً ويتزايد باستمرار. حاول أحدهم إنزال العلم الإيطالي، وتصدى له أحد رجال الأمن وأصابه في مقتل”.