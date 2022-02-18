الهلال السوداني يلجأ إلى المحكمة الرياضية قبيل مواجهة الأهلي المصري

العنوان-الخرطوم

قرر نادي الهلال السوداني، اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية، لتقديم استئناف ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بإقامة مباراته ضد ضيفه الأهلي المصري بدون جمهور.

وكان الـ”كاف”، قرر لدواعي أمنية، منع الحضور الجماهيري في مباراة الهلال والأهلي، كما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي، أنه هو من تقدم بطلب منع الجمهور من حضور المواجهة، وهو ما تسبب في خلق حالة من الغضب الشديد بين جماهير زعيم الكرة السودانية.

ورفض الهلال قرار الـ”كاف”، وطالب بحضور الجماهير بعد طرح التذاكر المواجهة المقررة مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

وقال نادي الهلال عبر حسابه في “فيسبوك”، إنه قرر اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية لاستئناف قرار الـ”كاف”.

وأضاف: “أرفق الهلال كافة المستندات التي تعضد موقفه في القضية، ووفقا للائحة المنظمة لمسابقة أبطال إفريقيا والتي تحتوى على 4 بنود لا تضم أي بند أمني، فيما تضم الاشتراطات الصحية”.