صحيفة الفن الأميركية: طفرة انفجارية مرتقبة في النشاط الأثري في ليبيا

ليبيا – واكب تقرير ميداني نشرته “صحيفة الفن” الأميركية الشراكة بين إيطاليا وليبيا لإقامة معارض بمتاحف خاصة بالآثار الليبية في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن هذه المعارض بالمتحاف تهدف إلى التحضير لتصاعد النشاط الأثري بمجرد عودة الاستقرار السياسي، مؤكدًا أن روما وطرابلس تتطلعان إلى إحياء الروابط التاريخية عبر شراكة أثرية امتدت لأكثر من قرن.

وأضاف التقرير: إن تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ24 من ديسمبر الماضي بدد آمال علماء الآثار في إجراء تغيير عاجل في وتيرة الحفاظ على تراث البلاد المتدهور، إلا أن هذه المعارض الكبيرة التي تقام في كافة الأنحاء تعمل على تحقيق نقلة انفجارية في النشاط الأثري بعد استقرار الأوضاع سياسيا.

وتابع التقرير: إن وزارة الخارجية الإيطالية وبرعاية مؤسسة “ميد أي” للآثار مولت افتتاح معرض آثار مشترك بمتحف القلعة الحمراء في العاصمة طرابلس في سبتمبر الماضي، على أن يتم نقله لمبنى من العصر العثماني في مدينة بنغازي في الأول من مارس المقبل مع وجود خطة لنقله لاحقًا لمدينة في الجنوب.

وبحسب التقرير لم يعرض القائمون على هذه المعارض القطع الأثرية الحقيقية بسبب المخاوف الأمنية ولتخزين العديد منها لسلامتها، فيما تم عرض نصوص وصور وملصقات وخرائط ورسوم بيانية تبين مسحًا شاملًا للنشاط الأثري الإيطالي في ليبيا.

وأضاف التقرير: إن المسح تضمن أول حفريات لعالم الآثار الإيطالي “فيديريكو هالبير” في العام 1910 ومن ثم قام رئيس الوزراء الأسبق “بينيتو موسوليني” بتكثيف أعمال التنقيب في عشرينيات القرن الماضي صعودًا. مبينًا أن العرض يتزامن مع محاولات أوسع لإعادة إحياء الروابط التاريخية.

وقالت “لويزا موسو” رئيسة موسسة “ميد أي” مديرة بعثة جامعة “روما تري” في ليبيا: “يساعد علم الآثار أيضًا في دفع الانتعاش الاقتصادي في البلاد فالتراث الأثري غني ويضم 5 مواقع محمية من قبل (يونسكو) بما في ذلك الموقع اليوناني القيرواني والآثار الرومانية لبدة الكبرى”.

وأضافت “موسو” بالقول: “اجتذب هذا أعدادًا متزايدة من الزوار قبل العام 2011 إذ نمت السياحة في ليبيا بنسبة تزيد عن الـ20% خلال الفترة الممتدة بين العامين 2004 و2007 وفقًا لأرقام الأمم المتحدة، ما يعني أن أيام العمل في مشاريع الترميم المؤقتة قد ولت الآن بلا رجعة”.

وبينت “موسو” قائلة: “ومع ذلك فقد عرض العنف وغياب القانون لاحقًا التراث الليبي للخطر، ما أدى لارتفاع حاد في أعمال النهب وتباطؤ أعمال الترميم، ورغم كل ذلك يواصل علماء الآثار الإيطاليون العمل في ليبيا في 14 مهمة مدعومة من وزارة الخارجية الإيطالية تجري حاليا في البلاد.

وقالت “موسو”: “هنالك الآن تراكم كبير في أعمال الترميم ومهمة إعادة تنظيم الكتالوغات الأثرية هائلة فيما يسلط المعرض الضوء على الدور المهم لعلماء الآثار الليبيين في البعثات المشتركة إلى جانب زملائهم الإيطاليين فتطوير شراكات أقوى سيساعد في إنشاء تقاليد أثرية أكثر استدامة في البلاد”.

وأضافت “موسو” قائلة: “هنالك حاجة أيضًا إلى تعاون دولي أكبر بين البعثات الخاصة في كل بلد وينبغي إعادة توجيه الاستثمار العام والخاص لمشاريع الآثار قصيرة الأجل إلى مشاريع طويلة الأجل للتدخل المخطط له وفي اللحظة التي تنفرج فيها الأوضاع السياسية ستحصل طفرة انفجارية بالعمل الأثري”.

واختتمت “موسو” بالقول: “تسعى مؤسستي حاليًا للحصول على دعم مالي لمدرسة ترميم ليبية، حيث يقوم الخبراء الإيطاليون بتدريب المواطنين، فالترميم اليوم لا يعني العمل المؤقت ومن ثم الرحيل بعد إنهاء المهمة بل التدريب والتعليم للجانب الليبي أيضًا”.

ترجمة المرصد – خاص

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