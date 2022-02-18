عقيلة صالح يصل إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر البرلمان العربي

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مستجدات الوضع السياسي الليبي مع رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، عقب وصوله لمطار القاهرة الدولي.

ووصل عقيلة صالح اليوم الجمعة إلى القاهرة، للمشاركة في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي سيعقد يوم غد السبت بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

جدير بالذكر أن عقيلة صالح كان قد دعا أمس الخميس الليبيين في كلمة احتفالية بمناسبة ذكرى ثورة فبراير، لدعم حكومة الاستقرار التي اعتمدها مجلس النواب بقيادة فتحي باشاغا، وذلك لضمان إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، وفق قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية