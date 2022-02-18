مراسلو (وال): اكتمال التجهيزات والاستعدادات اللوجستية والأمنية بميدان الشهداء لتأمين الاحتفال الرسمي الذي سيقام مساء اليوم الجمعة

طرابلس 18 فبراير 2022 (وال)- يقام مساء اليوم الجمعة بميدان الشهداء بوسط العاصمة طرابلس، الاحتفال الرسمي والشعبي بمناسبة الذكرى الـ (11) لثورة السابع عشر من فبراير.

وعلمت وكالة الأنباء الليبية أن برنامج الاحتفال يتضمن العديد من الكلمات والبيانات من أهالي الشهداء والثوار والجمعيات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك تقديم العروض والفقرات الفنية.

ورصد مراسلو (وال) اكتمال التجهيزات والاستعدادات اللوجستية والأمنية لتأمين الاحتفالات، وسط توافد المواطنون وهم يحملون الرايات الوطنية وصور الشهداء واللافتات والشعارات المتمسكة بمبادئ ثورة فبراير.

وكانت الاحتفالات بذكرى ثورة فبراير قد انطلقت أمس الخميس في العاصمة طرابلس وفي المدن الليبية، رغم أن اللجنة العليا للاحتفالات قد أعلنت عن تأجيل الاحتفال الرسمي بميدان الشهداء بسبب الأحوال الجوية. (وال)

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