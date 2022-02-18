وزيرة خارجية ألمانيا تبحث مع نظيرها الإماراتي الأوضاع في ليبيا

وتناول وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

كما سلط بن زايد في الاتصال الهاتفي مع بيربوك الضوء على العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات وألمانيا، والتعاون والتنسيق المستمر بين البلدين لتعزيزها، وتطوير آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعوبهما.