الدبيبة يصل ميدان الشهداء لحضور الاحتفال الرسمي بذكرى الثورة

وصل قبل قليل من مساء اليوم الجمعة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إلى ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، لحضور الاحتفال الرسمي بالذكرى الحادثة عشرة لثورة 17 فبراير 2011.

وانطلقت، مساء اليوم فعاليات الاحتفال الرسمي بالذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير 2011، بميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس بحضور عدد من المسؤولين ومئات المواطنين الذين احتشدوا للاحتفال بكرى الثورة.

– بث مباشر.. احتفالات في ميدان الشهداء بطرابلس بالذكرى الـ11 لثورة 17 فبراير

وكان من المقرر أن يقام الاحتفال أمس الأربعاء، إلا أن اللجنة المنظمة أعلنت تأجيله إلى اليوم الجمعة بسبب الأحوال الجوية.

ويشتمل برنامج الحفل الرسمي عرض لمحطات في تاريخ ليبيا، بما يعزز الهوية الوطنية الجامعة لليبيين، كما ستشهد جميع البلديات احتفالات مماثلة، على ما أعلن وزير الشباب ورئيس اللجنة العليا المنظمة لاحتفالات الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، فتح الله الزني.