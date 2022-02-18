بلحاج: ليبيا لن تحقق حريتها إلا بالديمقراطية

العنوان-طرابلس

قال القيادي الأسبق في الجماعة الليبية المقاتلة ذراع تنظيم القاعدة الإرهابي في ليبيا، عبدالحكيم بلحاج، إن ليبيا لا يمكن أن تحقق حريتها وقوتها ووحدة أهلها إلا بالديمقراطية والتفاهم الوطني، لافتا إلى أنه “لا مكان للدكتاتورية من جديد في ليبيا”.

وجاء ذلك في بيان له عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير.

وقال بلحاج: “أن هذه المناسبة دائماً ما تَحل علينا ويرافقها كثير من النقاش حول الثورة وما سبقها من سنوات امتدت لعقود، من أحداث وجرائم وتطورات وانتهاكات، بعضها لا يزال مستمراً حتى اليوم”، على حد تعبيره.

وأوضح القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة: أن “المصالحة الوطنية ومواجهة التحديات التي تتعرض لها بلادنا من استلاب سيادتها وظلم لكثير من أهلها، ومواجهة التشدد والتطرف هي قضايا ملحة يجب أن تجمعنا من أجل ليبيا للجميع، من لا يجتمع من أجل هذه المبادئ حتى مع خصومه السياسيين، فهو عابث ومخرب لا يريد الخير لليبيا”.