تقرير مالطي يتابع قضية إعادة مهاجرين غير شرعيين إلى ليبيا

ليبيا – تابع تقرير إخباري سير الإجراءات القضائية في قضية رفعها 52 مهاجرًا غير شرعي قادمين من ليبيا ضد الحكومة المالطية على خلفية انتهاكات حقوقية بحقهم.

التقرير الذي نشرته صحيفة “تايمز أوف مالطا” المالطية الناطقة بالإنجليزية وتابعته وترجمته صحيفة، المرصد أشار لإدلاء منسقة مهمات البحث والإنقاذ بالقوات المسلحة في مالطا القبطان “كريستيان فرانشيكا” بشهادتها في المحكمة عن تلقيها أوامر رؤسائها بإعادة قارب هجرة غير شرعية في أبريل من العام 2020.

وبين التقرير أن هذه القضية رفعها المحامي “بول بورغ أوليفييه” نيابة عن المهاجرين غير الشرعيين الـ52 لمقاضاة الدولة المالطية لمزاعم انتهاك حقوقهم من خلال إجبارهم على العودة إلى ليبيا التي لا تعد ميناءً آمنًا، رغم تحذير منظمة “ألارم فون” لسلطات مالطا بشأن وجود قارب هؤلاء ضمن نطاق عملها.

وأكد التقرير أن سفينة صيد خاصة مسجلة في ليبيا تحمل اسم “دار السلام” أنقذت المهاجرين غير الشرعيين بالاشتراك مع السلطات المالطية ومن ثم إعادتهم للبلاد حيث وضعوا في مركز للاحتجاز ليوجه “أوليفييه” السؤال إلى “فرانشيكا”: “من أعطى الأمر بإعادتهم؟” خلال استجوابه لها.

وأجابت “فرانشيكا” بتلقيها الأوامر من رؤسائها وأنها نقلت إحداثيات القارب إلى مالك سفينة الإنقاذ للتأكد من عدم تعرض المهاجرين غير الشرعيين الموجودين على متنها للخطر، بسبب سوء الأحوال الجوية وأوضاع البحر الأبيض المتوسط في ذلك التوقيت ليصدر الأمر لها لاحقا بإعادتهم إلى ليبيا.

وردت “فرانشيكا” على إصرار “أوليفييه” بالسؤال عن الذي أصدر هذه الأوامر بالقول: “من تسلسل قيادتي وليس لدي أي حق على الإطلاق في إحضارهم إلى ميناء مالطا ناهيك عن نقلهم إلى بلد آخر”. فيما بين التقرير أن عملية البحث والإنقاذ بدأت في الـ12 من أبريل عام 2020.

وأضاف التقرير: إن ذلك التاريخ شهد قيام القبطان بإبلاغ رئيسها أن القوات الجوية المالطية لم يكن لديها سفينة إنقاذ متوفرة في ذلك الوقت. مضيفة بالقول:”بالمعنى الدقيق للكلمة كان بإمكاني التوقف عند التنسيق لأن اتفاقية البحث والإنقاذ تنص على أن الدولة لا تحتاج إلى تشغيل سفينة ولكن تنسيق عملية الإنقاذ فقط”.

وتابعت “فرانشيكا” قائلة: “لم يقتصر الأمر على عدم توفر سفن لدينا ولكن لم يرد أحد على مكالماتنا لتنفيذ عملية الإنقاذ ومع ذلك شعرنا أن من واجبنا معرفة ما إذا كانت أي سفينة متاحة”. فيما بين التقرير أن عدد المعنيين كان معروفًا ولكن لم تكن هناك معلومات عما إذا كان هذا العدد يشمل النساء والأطفال.

وأضافت “فرانشيكا” بالقول: “كانت سفينة الشحن (إم في إيفان) الوحيدة التي استجابت لنداء المساعدة ما جعل هذه نقطة مهمة في هذه المهمة لضمان نجاة المهاجرين غير الشرعيين فيما لم تستطع اصطحابهم على متنها وكانت لوحدها التي عرضت المساعدة ليلتقطهم في النهاية الزورق دار السلام”.

وبين التقرير أن “فرانشيكا” لم تتمكن من تحديد الطريقة التي انضم عبرها الزورق لجهود الإنقاذ وأن جل ما تعرفه هو أنه بعد إبلاغ رؤسائها تم توفير زورق للعمل معه، وقامت بذلك من خلال شخص يدعى “غريتش” وهو مالك “دار السلام” سابقًا الذي رست ملكيته رست في ميناء “بريدج وارف” المالطي.

وبحسب التقرير اتصلت القوات الجوية المالطية به وطاقمه للمساعدة في مهمة الإنقاذ ليطلب الوقود ويتم اتخاذ الترتيبات لتلبية هذا الطلب، فيما لم يكن من السهل في عيد الفصح العثور على موردي الوقود، وبالتالي فقد تم الاتصال بالمورد الخاص بالجيش المالطي.

وأضاف التقرير: إن إرسال الطعام والماء تم عن طريق سفينة أخرى “تري مار” وأن “فرانشيكا” لم تشارك في ذلك إلا بالحد الأدنى لأن “كارمل بالداتشينو” أو ما يكنى بـ”غريتش” تعامل مع كل ذلك، فيما توقف الاتصال معه لغرض التنسيق الطبي ليقوده ضميره لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا.

وأقرت “فرانشيكا” بعدم إجراء أي اتصال بينها والمسؤولين في العاصمة طرابلس بعد ذلك في وقت تدخل فيه رئيس الجلسة القاضي “لورانس مينتوف” لسؤالها عن مصير الجميع، وهل تم إنقاذهم، لتأتي الإجابة بمقتل بعضهم وعدم سماح ظروف البحر والرياح بنجاح جميع محاولات انتشال الجثث.

وبينت “فرانشيكا” أن مالطا لم تكن على مرمى البصر بالنسبة للقارب وأن ليبيا وتونس ولامبيدوزا كانت كذلك مستدركة بالإشارة إلى أن الأمور في هذه الحالة لا تقاس بالمسافة بل بظروف البحر الأبيض المتوسط والأحوال الجوية السائدة في ذلك الوقت.

ترجمة المرصد – خاص

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