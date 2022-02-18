“المنفي وفكي” يستعرضان جهود الاتحاد الأفريقي لدعم ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رفقة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، الأوضاع السياسية في ليبيا، وجهود مفوضية الاتحاد الأفريقي في دعم الاستقرار في البلاد.

اللقاء الذي جرى اليوم الجمعة، على هامش القمة السادسة الأفريقية الأوروبية ببلجيكا، استعرض جهود المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة وإنجاز ملف المصالحة الوطنية، والوصول إلى صيغة توافقية بين جميع أطراف العملية السياسية، وفق بيان الرئاسي.

وشدد الطرفان في ختام مباحثاتهما على أهمية المحافظة على الزخم الشعبي، للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بالإضافة إلى معالجة ملف الهجرة غير الشرعية، وفق القوانين والأعراف الدولية.

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