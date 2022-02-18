انطلاق احتفالات إحياء لذكرى ثورة فبراير في مدينة جادو

جادو 18 فبراير 2022 (وال)- انطلقت بمدينة جادو أمس الخميس، احتفالات إحياء ذكرى الحادية عشر من ثورة السابع عشر من فبراير، بمشاركة أهالي المدينة وذوي أسر الشهداء من أبناء المدينة وحضور عميد وأعضاء مجلس البلدي جادو.

وألقيت بهذه المناسبة عدد من الكلمات ترحم المتحدثون فيها على شهداء المدينة، وكافة شهداء ليبيا، مشيدين بما قدموه من أدوار بطولية وتضحيات لمواجهة نظام دكتاتوري حكم البلاد لأربعة عقود من ظلم، وأعلن المتحدثون تمسكهم بمبادئ الثورة، داعين إلى ضرورة الانتقال إلى مرحلة بناء دولة المؤسسات والقانون، بعيدا عن اقصاء وتهميش لأي أحد.

وكان أهالي المدينة قد توجهوا أمس إلى مقبرة الشهداء بجادو لتلاوة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء، كما هي العادات بالمدينة خلال الاحتفال بذكرى السابع عشر من فبراير. (وال)

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