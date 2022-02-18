المنفي يبحث في بروكسل جهود الاتحاد الافريقي في استقرار البلاد

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التقى رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي، الجمعة ببروكسل، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السيد موسى فكي لمناقشة الأوضاع السياسية في ليبيا، وجهود مفوضية الاتحاد الإفريقي في دعم الاستقرار في البلاد، وذلك على هامش القمة السادسة الإفريقية – الأوروبية ببلجيكا.

وبحث اللقاء جهود المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة وإنجاز ملف المصالحة الوطنية. والوصول إلى صيغة توافقية بين جميع أطراف العملية السياسية.

في حين تم في الاجتماع مناقشة أهمية المحافظة على الزخم الشعبي، للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. بالإضافة إلى معالجة ملف الهجرة غير الشرعية، وفق القوانين والأعراف الدولية.

وفي سياق متصل بحث، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الخميس، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وذلك على هامش القمة السادسة الأفريقية – الأوروبية ببلجيكا.

وقال المجلس الرئاسي، إنه تم التأكيد على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا. والذي سينعكس إيجابا على استقرار مصر وأمنها.

في حين أضاف، كما ناقش الاجتماع استمرار العمل المشترك، لتعزيز علاقات التعاون بما يخدم مصلحة البلدين في مختلف المجالات.

وذكر المجلس الرئاسي، أن المنفي أشاد بدور جمهورية مصر العربية في إعادة الاستقرار في ليبيا. من خلال تواصلها مع كل الأطراف السياسية، لتقريب وجهات النظر وصولاً لتحقيق الاستحقاق الانتخابي.

في حين أضاف، أن السيسي، أكد استمرار دعم القاهرة للمسار السياسي وتوحيد المؤسسات ودعم مشروع المصالحة الوطنية. لتحقيق الاستقرار في ليبيا واستمرار التشاور مع المجلس الرئاسي لتحقيقه. ولضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق تطلعات الشعب الليبي.