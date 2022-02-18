استقرار ليبيا وأمنها.. محور لقاء المنفي مع الرئيس التونسي

استعرض رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي -اليوم الجمعة- مع رئيس تونس “قيس سعيد” مخرجات القمة الأفريقية الأوروبية في نسختها السادسة، التي يشاركان في فعالياتها والملتئمة في العاصمة البلجيكية بروكسل.

كما بحث الرئيسان العلاقات بين البلدين، مؤكدين عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا وتونس، وفقاً لما أورده المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، كما استعرض الجانبان الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال مشروع المصالحة الوطنية، “التي تُمهّد الطريق لإجراء انتخابات نزيهة ترضي جميع الأطراف”.

كما استعرض المنفي وسعيّد، مواقف تونس الداعمة للشعب الليبي خلال السنوات الماضية، وأكدا على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين عن طريق الوزارات المعنية، وضرورة حفظ وتأمين الحدود بين البلدين، باعتبار استقرار وأمن ليبيا، هو استقرار لأمن تونس” -وفقاً للمنفي.

وحضر الملف الليبي أيضاً خلال لقاء على هامش القمة جمع وزير الخارجية التونسي “عثمان الجرندي”، مع “أوليفر فاريلي”، المفوض الأوروبي للجوار والتوسع.

وناقش المسؤولان عدداً من المواضيع الإقليمية، على رأسها تطورات الوضع في ليبيا، مؤكدين حرصهما على “ضرورة إنجاح المسار السياسي الليبي والمحافظة على استقراره، بما يضمن أمن دول الجوار والمنطقة ككل من مخاطر الإرهاب والهجرة غير الشرعية على وجه الخصوص” -وفقاً لما أوردته المنصة الإعلامية لوزارة الخارجية في تونس.

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