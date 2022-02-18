تواصل الاحتفالات في عدد من المدن والمناطق بالذكرى 11 لثورة 17 فبراير

مصراته 18 فبراير 2022 (وال)- تواصلت اليوم الجمعة؛ في عدد من المدن والمناطق في ليبيا، الاحتفالات بالذكرى 11 لثورة السابع عشر من فبراير.

وأقيم بهذه المناسبة احتفال في منطقة الشراكسة بمدينة مصراتة، وهي المنطقة التي شهدت معارك ضاريه خاضها الثوار خلال أيام ثورة فبراير المجيدة.

وألقيت بهذه المناسبة عدد من الكلمات؛ حيّا فيها المتحدثون الثوار في ذكرى الثورة الحادية عشر، وترحموا على أرواح الشهداء الأبرار الذين دفعوا أرواحهم الزكية الطاهرة فداء للوطن الغالي.

ودعا المتحدثون إلى العمل على بناء الدولة الديمقراطية والإنتقال إلى مرحلة المؤسسات والقانون، وأن تعم المصالحة الوطنية بين كافة أبناء الوطن. (وال)

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