الخوجة: الأطراف الليبية أدركت أن الصراع لن يقود إلى منتصر أو فائز

أكدت عضو مجلس النواب، أسماء الخوجة سقوط سمة الجهوية، التي تميز بها الصراع الليبي وذلك بسبب إدراك الأطراف السياسية الفاعلة أن استمرار الصراع لن يقود إلى منتصر أو فائز وبالتالي بحثوا عن حل ليبي ليبي.

وأضافت الخوجة في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، أن المستفيد الوحيد من هذه الصراعات هي الدول المتدخلة بالشأن الليبي، التي تتزايد أطماعها ونفوذها بالبلاد، وباتت تفرض حلولا تعمق الانقسامات.

وأشارت إلى أن “القيادة العامة عمدت للتوافق رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، ودعمت تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة، وذلك بسبب الثقل الذي تتمتع به مدينة مصراتة والتي ينتمي إليها أغلب المرشحين، سواء لموقع رئاسة الدولة أو الحكومة”، على حد قولها.