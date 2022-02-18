معلّي: ليبيا تتمتع بفائض كبير يصل إلى 20 مليار دولار سنويا والحديث عن إفلاسها مبالغ فيه

قال المحلل السياسي المختص في الشأن الليبي غازي معلّى إن مصرف ليبيا المركزي يحتوي حاليا على ودائع مالية بالعملة الصعبة تفوق 67 مليار دولار، وقال إن الحديث سابقا عن إفلاس في ليبيا مبالغ فيه، وأن ليبيا تتمتع بفائض كبير يصل إلى 20 مليار دولار سنويا.

وأضاف معلّي في تصريح إعلامي لإذاعة اكبراس أفم التونسية، أن الحاكم الفعلي والحقيقي في ليبيا هو المصرف المركزي.. لأنه هو من يملك الأموال”، وقال إن من يحكم ليبيا يجب أن يحكم السيطرة على 3 أشياء وهي المصرف المركزي وطرابلس والنفط.

وقال إن مركزي ليبيا يبقى هو الميزان باعتبار سيطرة حكومة الدبيبة على طرابلس، ومجلس النواب وحفتر على حقول النفط، وقال إن الغريب في ليبيا هو أن الحرب الأهلية تمول عن طريق الأموال الليبية، فيما يكون تمويلها عادة في تجارب دول أخرى إما أجنبي أو عن طريق عصابات ومرتزقة.

وأشار إلى أن الحرب الاهلية في ليبيا يمولها رجال الأعمال ومستفيدون من الأموال في عمليات تجارية مختلفة، ويتم الاستثمار في تعكير الوضع والحفاظ على عدم الاستقرار.

وقال المحلل السياسي غازي معلي، إن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا هي المسيطرة على كل انتاج النفط وكل العقود مع الشركات الأجنبية الكبيرة في إسبانيا وبريطانيا وخاصة إيطاليا، وكل العائدات تُصرف لمصرف ليبيا المركزي.