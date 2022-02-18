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على هامش قمة بروكسل..المنفي يلتقي قيس سعيد ويرحب بمواقف بلاده الداعمة لليبيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – بروكسل

رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الجمعة، بمواقف تونس الداعمة للشعب الليبي خلال السنوات الماضية.

وأكد المنفي خلال لقائه الرئيس التونسي قيس سعيّد. على هامش القمة السادسة الإفريقية – الأوروبية على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين عن طريق الوزارات المعنية.

وشدد الجانبان على ضرورة حفظ وتأمين الحدود بين البلدين، باعتبار استقرار وأمن ليبيا، هو استقرار لأمن تونس.

وأشاد سعيد بالجهود التي يبذلها الرئاسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال مشروع المصالحة الوطنية.

وأكد الريس التونسي أن المصالحة الونية تمهد الطريق لإجراء انتخابات نزيهة ترضي جميع الأطراف.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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