وليامز تعرب عن تضامنها مع مطالب الطوارق

أعربت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، عن دعمها الكامل لحقوق الطوارق وتعهدها بنقل مخاوفهم ومطالبهم للسلطات المعنية.

جاء ذلك خلال لقاء وليامز مع عدد من ممثلي الطوارق اليوم الجمعة، بطرابلس، والذين طالبوا الأمم المتحدة بمناصرة قضاياهم المتعلقة بشعورهم العام بالإقصاء من الحكومات المتعاقبة، والاحتجاز خارج نطاق القضاء لأفراد من مجتمع الطوارق على يد السلطات في شرق ليبيا وغربها، بالإضافة لمطالبة آلاف من الطوارق بالحصول على الهوية الليبية.

وأضافت وليامز في تغريدة على تويتر أن لقائها مع ممثلين عن مجتمع الطوارق، بحث أيضاً الدعم الذي تحتاجه بلدية أوال التي استحدثت مؤخراً، والتي تضم آلاف النازحين من الطوارق.

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