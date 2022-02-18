نائب مصري: بلادنا تدعم المسار السياسي الراهن لتسوية الأزمة الليبية

أعرب، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، يسري المغازي عن تقديره الشديد للسياسة المصرية تجاه ليبيا عبر السنوات الماضية، موضحا أنها تقوم على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا ووحدة الأراضي الليبية والرفض التام للتدخل الأجنبي في شؤونها، ومساندة المسار السياسي الراهن لتسوية الأزمة الليبية.

ونوه “المغازي” في تصريحات صحفية، بلقاء السيسي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الجمعة في بروكسل، وتأكيده حرص مصر على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية، من أجل تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، ومواجهة التحديات والقضايا المختلفة لجموع الليبيين.

وأشاد النائب المصري، بموقف بلاده الرائد من الأزمة الليبية، وبقائها على مسافة واحدة من كل الأطراف لاستعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد المؤسسة العسكرية واستعادة الأمن، وتعزيز مختلف الجهود لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وتابع: السياسة المصرية الفاعلة في ليبيا، كانت ولا تزال ناجحة على مختلف المستويات، لأنها سياسة متزنة تراعي ضرورات الأمن القومي المصري والمصلحة العليا الليبية.