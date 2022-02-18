لمناقشة مواضيع عدة..اليعقوبي تلتقي عقيلة صالح في القبة – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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أوضحت عضو مجلس النواب عن غريان السيدة اليعقوبي. أنها ناقشت مع رئيس المجلس عقيلة صالح عدد من المواضيع.

وقالت في تغريدة على “تويتر” :”في زيارتي إلى المنطقة الشرقية التقيت بعقيلة صالح. ناقشنا عدد من المواضيع”.

وأضافت اليعقوبي :”من أهم المواضيع الاستحقاق الانتخابي. وآلية الوصول إلى انتخابات في أقصر زمن ممكن و تنفيذ حق ورغبة أكثر من 2 مليون ناخب”.

وأكدت عضو النواب. أنه تم بحث دعم التوافق والمصالحة ومساندة الحكومة الجديدة في تنفيذ خارطة الطريق.