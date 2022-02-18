جنوب أفريقيا تدعم جهود «الرئاسي» لإنجاح المصالحة وتمهيد الطريق للانتخابات في ليبيا

أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوزا، استعداد بلاده لدعم المجلس الرئاسي لإنجاح المصالحة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا، والوصول بالبلاد إلى بر الأمان، وتمهيد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء رامابوزا مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الجمعة، في بروكسل في إطار لقاءاته مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، المشاركين في القمة الإفريقية الأوروبية السادسة ببلجيكا، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

المنفي يرحب بدعم جنوب أفريقيا لجهود المصالحة والسلام في ليبيا

من جهته، رحب المنفي، بدعم جنوب أفريقيا لجهود المجلس الرئاسي، في المصالحة الوطنية وعودة السلام والاستقرار في ليبيا، مؤكداً على عمق العلاقات المشتركة التي تربط البلدين الصديقين، وسعي المجلس الرئاسي لتطويرها في مختلف المجالات.

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وأجرى المنفي خلال زيارته غلى بروكسل لقاءات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والتونسي قيس سعيد، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل.

مباحثات المنفي في بروكسل تركزت على التطورات السياسية في ليبيا

وتركزت مباحثات المنفي خلال هذه اللقاءات على مناقشة التطورات السياسية الجارية في ليبيا وقضيا الأمن والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى قضايا التعاون الثنائي بين ليبيا وهذه الدولة والمنظمات الدولية.

وشارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في أعمال الدورة السادسة للقمة الأفريقية – الأوروبية، التي انطلقت بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أمس الخميس، بحضور قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والـ 55 الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.