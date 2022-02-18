خارطة طريق وقروض وزيادات..الدبيبة يقدم وعود خلال احتفالية فبراير

العنوان – طرابلس

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الجمعة. سنطرح خارطة طريق في غضون يومين لإجراء الانتخابات في يونيو.

وأضاف الدبيبة. في كلمة له بمناسبة ذكرى ثورة فبراير :” هناك فئة تسعى لإشعال الحروب في طرابلس ونقول لهم كفى”.

وأوضح رئيس الحكومة. أنه ابتداءً من يوم الأحد القادم سنوزع 50 ألف قطعة أرض للشباب في مختلف أنحاء البلاد”.

ولفت الدبيبة. إلى أن مصرف الأدخار سيشرع في منح قروض سكنية للمستفيدين من قطع الأراضي.

وأشار إلى. أنه سيتم تفعيل زيادة المرتبات لمنتسبي وزارة الداخلية قريباً. مؤكدًا تخصيص مليار دينار لهيئة العلاج في الخارج.

وأفاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن منحة دعم الزواج ستستمر دون انقطاع. موضحًا تشكيل هيئة لمتابعة أوضاع الجرحى وعلاجهم في الداخل والخارج. بقيمة مليار دينار