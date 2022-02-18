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مساعدات إنسانية للجاليات العربية المحتاجة بالمنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدّم فرع الهيئة الليبية للإغاثة ببنغازي مساعدات إنسانية لعدد خمس وثمانين أُسرة من ذوي الدخل المحدود، من الجاليات العربية بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت الهيئة في بيان أن المساعدات قُدّمت بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، وبرنامج الغذاء العالمي، وبالتنسيق مع القنصلية الفلسطينية ببنغازي، مشيرة إلى أن توزيع المساعدات تم خلال يومي 16 / 17 فبراير، وسيستمر حتى الانتهاء من العائلات المستهدفة بالمنطقة الشرقية.

يُذكر أن المساعدات التي تُقدّم بالشراكة مع منظمات أممية، تهدف لمساعدة الفئات الأشد ضعفاً في المجتمع، وشملت في وقت سابق نازحين ومهاجرين في مختلف أنحاء البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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