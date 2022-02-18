مكتب تعليم واندماج الفئات الخاصة ببلدية صرمان يكرم عددا من المعلمات

دعما للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيعا لهم على مواصلة تعليمهم ودفعا بهم نحو إدماجهم أسوة ببقية الطلاب في المجتمع، نظم مكتب تعليم واندماج الفئات الخاصة بمراقبة تعليم صرمان حفل تكريم لـ 45 معلمة من المشاركات في الدورة التدريبية الأولى لمعلمات الفئات.

وتضمنت الدورة التي تواصلت لأيام طرق تأهيل ذوي الفئات الخاصة وآليات إدماجهم في المؤسسات التعليمية والتعرف على طرق التعامل مع خصوصيات الفئات الخاصة.

كما تم في ذات السياق تكريم الطلبة الأوائل من الفئات الخاصة للعام الدراسي 2020-2021 من المتفوقين في الشهادتين الإعدادية والثانوية.

يهدف التكريم الذي كان بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور محسن الكبير ورئيس المجلس التسييري لبلدية صرمان ووكيل وزارة الشباب ومراقب التعليم بالبلدية وعدد من مديري الإدارات بالمراقبة ولفيف من المعلمين والمهتمين، يهدف إلى تشجيع ذوي الفئات الخاصة والدفع بهم نحو التعلم ومواصلة المشوار العلمي والرفع من معنوياتهم.

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