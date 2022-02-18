لنقي: أقترح على باشاغا التفكير في إمكانية ضم الدبيبة لحكومته كوزير للسعادة لقدرته على تسويق الأوهام

قال عضو ملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي، اليوم الجمعة، “انصافا للحق ومن باب الحرص والأمانة وعدم بخس الناس أشياءهم، يجب علينا في هذه الأجواء الوطنية إعلاء روح التوافق. يمتلك عبد الحميد الدبيبة العديد من القدرات التي بالامكان توظيفها لخدمة وإسعاد الشعب الليبي”.

لنقي، وفي تدوينة عبر حسابها بفيسبوك، أضافت: “ولذلك أقترح على فتحي باشاغا رئيس الوزراء المكلف التفكير في إمكانية ضم الدبيبة لحكومته كوزير للسعادة، فالحق يُقال لم يأتي على ليبيا رئيس وزراء بخفة دمه وقدرته على تنظيم المؤتمرات والحفلات وتسويق الأوهام “مثل يخت وطائرة خاصة لكل شاب وعريس لكل فتاة “سوقها راكد”.