المنفي يبحث مع “فكي” جهود الاتحاد الأفريقي في دعم استقرار ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، جهود مفوضية الاتحاد الأفريقي في دعم الاستقرار في البلاد، وذلك على هامش القمة السادسة الأفريقية الأوروبية ببلجيكا.

وناقش اللقاء الذي عُقد اليوم الجمعة ببروكسل، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وجهود المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة وإنجاز ملف المصالحة الوطنية، والوصول إلى صيغة توافقية بين جميع أطراف العملية السياسية، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

كما ناقش الاجتماع أهمية المحافظة على الزخم الشعبي، للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إضافة إلى معالجة ملف الهجرة غير الشرعية، وفق القوانين والأعراف الدولية.