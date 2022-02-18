باشاغا يلتقي أنصار ومؤيدي مشروع الاستقرار عبر التوافق والسلام في مصراتة

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التقى رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا أنصار ومؤيدي مشروع الاستقرار عبر التوافق والسلام والمصالحة وبناء الدولة.

واستعرض باشاغا خلال اللقاء في مدينة مصراتة آخر المستجدات السياسية وتصوره لمشروع الحكومة القادمة.

وأكد على ضرورة العمل يداً واحدة من أجل إنهاء الانقسام السياسي السائد منذ سنوات. والذي طال مؤسسات الدولة وتسبب في إرهاق المواطن معنوياً ومادياً.

وشدد على تسخير كافة الجهود للدفع بملف المصالحة الذي سيقود للاستفتاء على الدستور وإجراء إانتخابات عامة تنهي المراحل الانتقالية.

وأكد على أن تتوج تضحيات الشهداء والجرحى ببناء وطن العدل والإنصاف للسير إلى الدولة.