مصر تؤكد مساندة المسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساندة بلاده لـ«المسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية»، مشدداً على تعزيز التنسيق بين البلدين، بهدف «تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي».

والتقى السيسي، أمس، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على هامش مشاركتهما في القمة الأوروبية – الأفريقية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأفاد بيان رئاسي مصري، أمس، بأن السيسي نوه بدعم بلاده الكامل للتسوية السياسية الليبية في المحافل الثنائية والإقليمية والدولية كافة، و«الحرص على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية، من أجل تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي الشقيق».

ونقلت الرئاسة المصرية عن المنفي إعرابه عن «خالص التقدير للمساندة المصرية الصادقة لبلاده، وذلك في إطار العلاقات الممتدة والأخوية، التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين»، مثمناً في هذا الخصوص «الجهود المصرية الحثيثة بقيادة الرئيس السيسي في دعم ليبيا، خاصة عن طريق المساهمة في استعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجيش الوطني الليبي، فضلاً عن الدور المصري الحيوي، الداعم على المستوى الدولي للمسار السياسي الحالي في ليبيا».

ووفق البيان المصري، فإن اللقاء شهد «استعراض مستجدات الوضع في ليبيا، وجهود استعادة الأمن والاستقرار بها»، حيث شدد السيسي على «استمرار ثوابت الموقف المصري تجاه تحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، التي تنبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، واستعادة الأمن والاستقرار بها، والتمتع بجيش وطني موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا».