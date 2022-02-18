رئيس ديوان مجلس النواب يشارك في الاجتماع 39 لجمعية الأمناء العامين في الاتحاد البرلماني العربي

العنوان – القاهرة

شارك رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري في الاجتماع 39 لجمعية الأمناء العامين في الاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد اليوم الجمعة في العاصمة المصرية القاهرة.

وتأتي المشاركة في إطار انعقاد المؤتمر الثاني والثلاثون للاتحاد ، حيث تم خلال الاجتماع عرض تقرير حول حصيلة أعمال الجمعية منذ آخر اجتماع لها.

ونوقش مشروع الميزانية للسنة المالية 2022 .م والمصادقة عليه بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية السابقة.

وتم تحديد موعد ومكان وموضوع الاجتماع القادم للجمعية العامة ، وشهد الاجتماع الموافقة على تجديد فترة الأمين العام للجمعية لولاية ثانية ومخاطبة المجالس العربية للانضمام للجمعية لتعزيز التعاون العربي المشترك .

واختتم الاجتماع التاسع والثلاثين لجمعية الأمناء العامين في الاتحاد البرلماني العربي بانتخاب رئيس الجمعية ونائبه وثلاثة أعضاء في اللجنة التنفيذية للجمعية.