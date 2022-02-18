الدبيبة: خارطة طريق مرتقبة لإجراء الانتخابات

كشف رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، عن خارطة طريق لإجراء الانتخابات سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال اليومين المقبلين، وتضمن البدء بالعملية الانتخابية خلال يونيو المقبل.

وتابع الدبيبة في كلمة له خلال الاحتفال بذكرى 11 لثورة 17 فبراير بميدان الشهداء بطرابلس، “أن هناك فئة تسعى لإشعال الحروب في طرابلس ونقول لهم كفى”، مضيفاً أنه “لا يمكن أن نتقاتل بعد الآن، ومن يريد العودة للحرب نقول له لا كما لن نقبل بالانقسام”.

وأشار الدبيبة أنه بدءاً من يوم الأحد القادم، ستشرع الحكومة في توزيع 50 ألف قطعة أرض للشباب في مختلف أنحاء البلاد، كما ستُمكّن المستفيدين من هذه الأراضي من الحصول على قروض سكنية من مصرف الادّخار والتنمية، بالإضافة لتوزيع الشقق السكنية التي لاتزال طور الإنشاء على الشباب لاستكمالها عبر قروض تخصص لذلك.

وأضاف الدبيبة أنه تم تشكيل هيئة لمتابعة أوضاع الجرحى في الداخل والخارج، وخصص لها مليار دينار، كما تعهد باستكمال مشروع التأمين الصحي ليشمل شرائح مجتمعية أوسع، لافتاً إلى الاستمرار في دعم صندوق دعم الزواج دون انقطاع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية