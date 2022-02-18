خلال لقائه بمكونات مصراتة.. باشاغا: ملف المصالحة سيقودنا للاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات عامة تنهي المراحل الانتقالية

التقى رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا يلتقي في مدينة مصراتة أنصار ومؤيدي مشروع الاستقرار عبر التوافق والسلام والمصالحة وبناء الدولة، واستعراض آخر المستجدات السياسية وتصوره لمشروع الحكومة القادمة.
تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.
وأكد باشاغا، خلال اللقاء، على ضرورة العمل يداً واحدة من أجل إنهاء الانقسام السياسي السائد منذ سنوات، والذي طال مؤسسات الدولة وتسبب في إرهاق المواطن معنوياً ومادياً، إضافة إلى تسخير كافة الجهود للدفع بملف المصالحة الذي سيقودنا للاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات عامة تنهي المراحل الانتقالية.
وترحم على أرواح شهداء ليبيا، داعيا الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، مشدداََ على أن تتوج تضحيات الشهداء والجرحى ببناء وطن العدل والإنصاف وتسير بنا إلى الدولة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك