خلال لقائه بمكونات مصراتة.. باشاغا: ملف المصالحة سيقودنا للاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات عامة تنهي المراحل الانتقالية

وأكد باشاغا، خلال اللقاء، على ضرورة العمل يداً واحدة من أجل إنهاء الانقسام السياسي السائد منذ سنوات، والذي طال مؤسسات الدولة وتسبب في إرهاق المواطن معنوياً ومادياً، إضافة إلى تسخير كافة الجهود للدفع بملف المصالحة الذي سيقودنا للاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات عامة تنهي المراحل الانتقالية.