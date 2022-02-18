ستيفاني: وفد من الطوارق يطالب الأمم المتحدة بمناصرة قضاياهم

التقت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز وفدا من الطوارق، اليوم الجمعة في طرابلس.

وقالت وليامز في تغريدة عبر “تويتر” إن الوفد طالب بمناصرة الأمم المتحدة في قضايا عدة منها وبالنيابة عن الآلاف من الطوارق الذين لم يحصلوا على الرقم الوطني ما حال دون ممارستهم حقوقهم السياسية أو استلام رواتب المتقاعدين أو الحصول على جوازات سفر أو إمكانية الاستفادة من المرافق التعليمية والرعاية الصحية.

وأضافت: “نوّهتُ إلى أن خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي تطرقت بشكل صريح إلى ضرورة معالجة هذه المشكلة وذلك بفضل جهود ممثلي الطوارق في التوعية بقضاياهم”.

وأشارت إلى أن ممثلي الطوارق أثاروا خلال الاجتماع مخاوف بشأن شعورهم العام بالإقصاء من الحكومات المتعاقبة وأكدوا بأن هذا التهميش له أثره على المصالحة والاستقرار في ليبيا، واشتمل النقاش أيضاً الدعم الذي تحتاجه بلدية أوال التي استحدثت مؤخراً، والتي تضم آلاف النازحين من الطوارق.

وتابعت ستيفاني: “كما أشاروا إلى الاحتجاز خارج نطاق القضاء لأفراد من مجتمع الطوارق على يد السلطات في شرق ليبيا وغربها، وأعربتُ خلال اللقاء عن دعمي الكامل لمجتمع الطوارق وتعهدت بنقل مخاوفهم إلى السلطات الليبية المعنية أثناء لقاءاتي المقبلة”.