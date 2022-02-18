وليامز تبحث مع ممثلين الطوارق صعوبات مشاركتهم في الانتخابات

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بحثت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز مع ممثلين للطوارق، الصعوبات التي تحول دون مشاركتهم في الانتخابات والعملية السياسية، وطرح الحلول لتذليلها،

واوضحت وليامز على صفحتها بالتويتر أن ذلك يأتي في إطار استماع البعثة الأممية لوجهات مختلف القوي السياسية. والاجتماعية الليبية بشأن الوضع الحالي بعد تأجيل الانتخابات.

وفي سياق ليس ببعيد أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، اليوم الجمعة، دعمه جهود المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، في الحفاظ على الاستقرار والوحدة وتقريب المواقف والمضي نحو الانتخابات في ليبيا.

في حين تأتي تصريحات سفير الاتحاد الأوروبي دعما للمبعوثة الأممية عقب اتهامها من قبل الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، بالانحياز للأطراف الرافضة للانتخابات، وفق تعبيره.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في تغريدة له عبر تويتر: “الآن أكثر من أي وقت مضى يحتاج الجميع إلى دعم أولئك الذين يعملون من أجل السلام في ليبيا”. معلنًا دعمه لجهود وليامز وفريقها في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الحفاظ على الاستقرار والوحدة. وتقريب المواقف والمضي نحو الانتخابات باعتبارها السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية.

في حين كان قد اعتبر الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية أن وليامز تظهر دعما لمواقف بعض الأطراف. “الراغبة في تأجيل الانتخابات والتمديد لنفسها من خلال قبول ما حدث في جلسة البرلمان الأخيرة”. وقال إن “تمرير خارطة طريق تُؤجَّل فيها الانتخاباتُ لمدة عامَين على الأقل. يتناقض تمامًا مع تصريحات وليامز، وتصريحات المجتمع الدولي الداعم لإجراء انتخابات سريعة في ليبيا”.