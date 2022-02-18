بيان للهيئة الطرابلسية يتهم بعثة الأمم المتحدة بإطالة أمد الأزمة الليبية

في بيان لها بمناسبة الذكرى 11 لثورة 17 فبراير، اتهمت الهيئة الطرابلسية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإطالة أمد الأزمة الليبية،

كما دعت الليبيين إلى “عدم السماح بتجديد فترة بقاء البعثة في ليبيا ورفض تواجد أعضائها على الأراضي الليبية،

بالإضافة الى رفض أي تدخل من الأمم المتحدة في الشأن الليبي، واعتباره شأناً داخلياً يخص الشعب الليبي فقط دون غيره”- وذلك وفقاً لما جاء في البيان ..

كما دعت الهيئة الطرابلسية في بيانها إلى خروج المواطنين للشارع لإعلان سحب الثقة من أعضاء مجلس النواب، وإلغاء مجلس الدولة بدعوى أن الأجسام الموجودة من مجلس نواب و”أعلى للدولة” هم من “أدخل البلاد في خضم البعثة واتفاق الصخيرات وبو زنيقة، وما نتج عنهما من إطالة المرحلة الانتقالية وعدم الوصول إلى استقرار”- حسب رأي الهيئة.

وانتهى بيان الهيئة إلى الدعوة لتشكيل “جبهة سياسية عريضة تعمل على تصحيح مسار ثورة فبراير وتحقيق أهدافها”، ومنع “الانتهازيين من “استغلال الثورة مرة أخرى والاستمرار في تشويهها وتشويه غاياتها وأهدافها الرامية لتحقيق حياة أفضل للشعب واستقرار دائم للبلاد”…