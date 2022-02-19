كوادر مصلحة الطيران الليبية يشاركون في دورة تدريبية بمدريد

خضع عدد من كوادر مصلحة الطيران المدني لدورة تدريبية بمركز الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وأوضحت المصلحة أن الدورة التدريبية تركّزت في مجال جدولة الرحلات وتنظيم الخانات الزمنية، حيث تعرّف المشاركون خلال الدورة على كيفية إدارة وتوزيع الرحلات الجوية بالمطارات، وجدولتها وآلية التنسيق مع شركات الطيران، بالإضافة إلى توضيح القواعد والإرشادات التي تساهم في استغلال المرافق المحدودة بالمطارات، لضمان التشغيل وفق الإمكانيات المتاحة.

وأضافت المصلحة أن الدورة التدريبية تأتي في إطار سعي مصلحة المطارات لتطوير الأداء والرفع من كفاءة أعضاء اللجنة المكلفة بتنظيم الخانات الزمنية بالمطارات الليبية، والتي تضم في عضويتها موظفين تابعين لإدارة المعايير بمصلحة المطارات، وممثلين عن كلٍ من مصلحة الطيران المدني وشركة الخطوط الجوية الليبية وشركة الخطوط الأفريقية، والشركة الليبية للخدمات الأرضية.

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