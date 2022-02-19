الدبيبة: سنوزع 50 ألف قطعة أرض للشباب بدءا من الأحد

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عن الشروع في توزيع 50 ألف قطعة أرض للشباب بدءا من الأحد المقبل.

ووعد الدبيبة خلال كلمته بالاحتفالية التي مظمتها حكومته في طرابلس اليوم الجمعة، بتوزيع 100 ألف شقة للشباب مع منح قروض لاستكمال التشطيبات بها، لافتا إلى أن مصرف الادخار سيبدأ في فتح باب قبول ملفات القروض للشباب تشمل السكن والمشاريع الاقتصادية.

وأكد الدبيبة أن صندوق الزواج مستمر بدون انقطاع وكل ليبي سيكون له عناية صحية وتأمين صحي بدون ما يدفع حق الأدوية والعلاج.

وأشار إلى تشكيل لجنة لرعاية أهالي الشهداء وتخصيص مليار دينار لعلاج الجرحى في الداخل والخارج، متابعا: كفى حروبا ونعم للانتخابات وليبيا واحدة موحدة.

وأضاف: “أتعهد بأن تكون الانتخابات في يوليو القادم، والقوانين جاهزة ولابد أن يتم العمل على الانتخابات”، وخاطب الدبيبة أعضاء مجلسي النواب والدولة قائلا: “لابُد أن نسمع صوتكم ونريد الانتخابات ولا شيء غير الانتخابات، نريد أن نذهب للبناء والتشييد ونحرك سوق الشباب والانتخابات في شهر 6 تنتج أناسا جددا”.