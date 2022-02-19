رئيس جنوب أفريقيا: مستعدون لدعم المصالحة الوطنية في ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الجمعة، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، “سيريل رامابوزا”، في إطار لقاءاته مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، المشاركين في القمة الإفريقية الأوروبية السادسة ببلجيكا.

ورحب المنفي بدعم جنوب إفريقيا لجهود المجلس الرئاسي، في المصالحة الوطنية وعودة السلام والاستقرار في ليبيا، مؤكداً على عمق العلاقات المشتركة التي تربط البلدين الصديقين، وسعي المجلس الرئاسي على تطويرها في مختلف المجالات.

وبدوره أكد “رامابوزا” استعداد بلاده لدعم المجلس الرئاسي، لإنجاح المصالحة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا، والوصول بالبلاد إلى بر الأمان، وتمهيد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي.