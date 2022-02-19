اللافي : موقف وليامز يتسم بالحيادية والحرص على التوافق .

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي ، أن موقف المستشارة الأممية ستيفاني وليامز يتسم بالحيادية والحرص على التوافق الذي يمكن أن يجمع كل الأطياف.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية اليوم الجمعة، بحث فيها الطرفان ما تواجهه العملية السياسية من تحديات، وسبل تجاوزها،

و وفق بيان الرئاسي ، فقد عبّرت وليامز عن دعمها لكل الجهود، من أجل أن تتجاوز ليبيا كافة العقبات للمسير نحو الاستحقاق الانتخابي،

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة اتهمت عبر الناطق باسمها محمد احمودة المستشارة الأممية بالتحيز لطرف مُعيّن في الأزمة الليبية، والتخلي عن مطلب إجراء الانتخابات وفق خارطة الطريق بجنيف .