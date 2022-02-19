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مع تزايد أعداد مصابي كورونا .. مستشفي صبراته تطلق نداءً إنسانيا للأطباء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

وجه مستشفى صبراتة التعليمي نداءً وصفه بالـ”إنساني” لكل الأطباء للالتحاق

بمركز العزل لتقديم الخدمات الطبية لأهل المدينة، وعموم المناطق المجاورة من المرضى.

ودعت إدارة المستشفى عبر النداء المدرج على منصتها الإعلامية، الأطباء إلى الوقوف معها والتعاون وتوحيد الجهود لتجاوز هذه المرحلة حتى اجتياز هذه المحنة

وأرجعت إدارة المستشفى إطلاق هذه الاستغاثة لتزايد عدد المصابين بفيروس كورونا، الذين يحتاجون إلى إيواء، خاصة من كبار السن في ظل عدم توفر عدد كبير من الأطباء بمركز العزل .

كما أشارت المستشفى في ندائها إلى تقصير وزارة الصحة، وحمّلتها مسؤولية عدم دفع المستحقات المالية للعاملين بمراكز العزل والفلترة عن السنة الماضية 2021، الأمر الذي سبب في عزوفهم عن استكمال مشوارهم بالمركز .

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كورونا مستشفى صبراتة

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صحيفة الساعة 24

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