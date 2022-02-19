الدبيبة يصدر قرارات بشأن الشباب وكبار السن من الموظفين

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليماته باستهداف كافة الموظفين التي تتراوح أعمارهم من 55 إلى 65 سنة ببرنامج التأمين الصحي.

كما أصدر الدبيبة تعليماته بحصر الوحدات السكنية غير المكتملة والمتاحة للتوزيع والضوابط الإدارية والفنية، ووجه وزراء حكم المحلي والشباب والإسكان والمرافق وعدد من مدراء ورؤساء هيئات ومؤسسات حكومية بوضع آلية لتقديم الملفات للحصول على القروض السكنية، بالإضافة لتشكيل لجان بالمناطق لاستلام الملفات للبدء في إجراءات التخصيص.

يشار إلى أن الدبيبة أعلن عن الشروع في توزيع 50 ألف قطعة أرض للشباب بدءا من الأحد المقبل، ووعد خلال كلمته بالاحتفالية التي مظمتها حكومته في طرابلس اليوم الجمعة، بتوزيع 100 ألف شقة للشباب مع منح قروض لاستكمال التشطيبات بها، لافتا إلى أن مصرف الادخار سيبدأ في فتح باب قبول ملفات القروض للشباب تشمل السكن والمشاريع الاقتصادية.

وأكد الدبيبة أن صندوق الزواج مستمر بدون انقطاع وكل ليبي سيكون له عناية صحية وتأمين صحي بدون ما يدفع حق الأدوية والعلاج.

وأشار إلى تشكيل لجنة لرعاية أهالي الشهداء وتخصيص مليار دينار لعلاج الجرحى في الداخل والخارج، متابعا: كفى حروبا ونعم للانتخابات وليبيا واحدة موحدة.

وأضاف: “أتعهد بأن تكون الانتخابات في يوليو القادم، والقوانين جاهزة ولابد أن يتم العمل على الانتخابات”، وخاطب الدبيبة أعضاء مجلسي النواب والدولة قائلا: “لابُد أن نسمع صوتكم ونريد الانتخابات ولا شيء غير الانتخابات، نريد أن نذهب للبناء والتشييد ونحرك سوق الشباب والانتخابات في شهر 6 تنتج أناسا جددا”.