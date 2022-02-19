ليبيا الان

دبلوماسي إيطالي: الاهتمام بليبيا تراجع عقب تأجيل الانتخابات

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الممثل الدائم السابق لمجلس أوروبا والمدير المركزي في وزارة الخارجية الإيطالية، ماركو مارسيلي، إن الأزمة الأوكرانية حوّلت انتباه المجتمع الدولي عن ليبيا، والتي اعتبر أنها لا تزال تمر بحالة من عدم الاستقرار السياسي والمؤسسي.

وأضاف مارسيلي أن الاهتمام بليبيا تراجع أيضًا في أعقاب تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في الـ 24 من ديسمبر من العام الماضي.

وتوقّع اللجوء إلى صناديق الاقتراع في ليبيا في نهاية شهر يونيو القادم، لافتًا إلى أنه من الواضح عدم مشاركة معارضي ذلك حيث التزم مجلس النواب بوضع دستور جديد على أن يعرض على استفتاء شعبي بحلول الصيف، وفي حال اعتماده؛ يمكن تنظيم الانتخابات الرئاسية.

الوسوم

الانتخابات ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك