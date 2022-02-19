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النواب الليبي يشارك في اجتماع جمعية الأمناء العامين في الاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

شارك رئيس ديوان مجلس النواب الليبي عبدالله المصري في اجتماع جمعية الأمناء العامين في الاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد امس الجمعة في العاصمة المصرية القاهرة .

وتأتي المشاركة في إطار انعقاد المؤتمر الثاني والثلاثون للاتحاد ، حيث تم خلال الاجتماع عرض تقرير حول حصيلة أعمال الجمعية منذ آخر اجتماع لها .

وخلال الاجتماع تم مناقشة مشروع الميزانية للسنة المالية 2022 .م والمصادقة عليه بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية السابقة .

وتم تحديد موعد ومكان وموضوع الاجتماع القادم للجمعية العامة ، كما شهد الاجتماع الموافقة على تجديد فترة الأمين العام للجمعية لولاية ثانية ومخاطبة المجالس العربية للانضمام للجمعية لتعزيز التعاون العربي المشترك .

واختتم الاجتماع التاسع والثلاثين لجمعية الأمناء العامين في الاتحاد البرلماني العربي بانتخاب رئيس الجمعية ونائبه وثلاثة أعضاء في اللجنة التنفيذية للجمعية

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صحيفة الساعة 24

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