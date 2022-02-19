النواب الليبي يشارك في اجتماع جمعية الأمناء العامين في الاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة

شارك رئيس ديوان مجلس النواب الليبي عبدالله المصري في اجتماع جمعية الأمناء العامين في الاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد امس الجمعة في العاصمة المصرية القاهرة .

وتأتي المشاركة في إطار انعقاد المؤتمر الثاني والثلاثون للاتحاد ، حيث تم خلال الاجتماع عرض تقرير حول حصيلة أعمال الجمعية منذ آخر اجتماع لها .

وخلال الاجتماع تم مناقشة مشروع الميزانية للسنة المالية 2022 .م والمصادقة عليه بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية السابقة .

وتم تحديد موعد ومكان وموضوع الاجتماع القادم للجمعية العامة ، كما شهد الاجتماع الموافقة على تجديد فترة الأمين العام للجمعية لولاية ثانية ومخاطبة المجالس العربية للانضمام للجمعية لتعزيز التعاون العربي المشترك .

واختتم الاجتماع التاسع والثلاثين لجمعية الأمناء العامين في الاتحاد البرلماني العربي بانتخاب رئيس الجمعية ونائبه وثلاثة أعضاء في اللجنة التنفيذية للجمعية