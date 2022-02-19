عقب إعلان الدبيبة توزيعها.. مواطنون يقتحمون عمارات الإسكان العام بشحات

العنوان-شحات

قام عدد من المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت باقتحام عمارات الإسكان العام التي لا زالت تحت الإنجاز في مدينة شحات.

وأكد شهود عيان لصحيفة العنوان أن ذلك جاء عقب إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أنه سيشرع بتوزيعها على الشباب.

ووعد الدبيبة خلال كلمته بالاحتفالية التي نظمتها حكومته في طرابلس بتوزيع 100 ألف شقة للشباب مع منح قروض لاستكمال التشطيبات بها، لافتا إلى أن مصرف الادخار سيبدأ في فتح باب قبول ملفات القروض للشباب تشمل السكن والمشاريع الاقتصادية.

وأعلن الدبيبة عن الشروع في توزيع 50 ألف قطعة أرض للشباب بدءا من غدا الأحد.

وأكد الدبيبة أن صندوق الزواج مستمر بدون انقطاع وكل ليبي سيكون له عناية صحية وتأمين صحي بدون ما يدفع حق الأدوية والعلاج.