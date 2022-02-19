عبدالكافي: المعجزة في ثورة التكبير أنها مستمرة

اعتبر عادل عبد الكافي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري، أنه لم يصح شعب من الشعوب مثل ما ضحى الشعب الليبي في ثورات الربيع العربي، ولم يستشهد عدد كبير فيها مثل ما استشهد الليبيين.

وقال «عبدالكافي»، في منشور له عبر فيسبوك، «بهاتفي الكثير من أرقام لم ولن أمحوها لرفقاء استشهدوا لن أنساهم بل أتذكرهم دائما وأترحم عليهم وسيظلوا معي ما حييت».

وأضاف «بطولات ثورة فبراير يجب أن تسجل فلم يضح أحد من ثورات الربيع العربي كما ضحي الليبيون ولم يستشهد هذا العدد الكبير كما استشهد الليبيون في الثورة وما تبعها من إجرام».

واختتم بقوله «المعجزة في ثورة التكبير أنها مستمرة وما زال هناك الكثير مستعدون لمزيد من التضحية من أجلها».