بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 19 فبراير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 19 فبراير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس معتدل ومستقر على اغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.

الرياح:جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة خاصة على مناطق الساحلية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20- 23) مْ وتسجل انخفاض يوم الاثنين على اغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء:قليلة السحب تتكاثر احيانا خاصة ليلة الاثنين على مناطق الجبل الأخضر ، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي صباح الباكر على مناطق سهل بنغازي وأقصى الساحل الشرقي.

الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة وتكون متغيرة الاتجاه على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين ( 15 – 22) مْ،وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين ( 23 – 26 ) مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على اغلب المناطق .

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20- 22) مْ وتسجل ارتفاع طفيف خلال يومين القادمين .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:56)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:46).