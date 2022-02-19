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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 19 فبراير 2022

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 19 فبراير 2022.
ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس معتدل ومستقر على اغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.
الرياح:جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة خاصة على مناطق الساحلية .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20- 23) مْ وتسجل انخفاض يوم الاثنين على اغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء:قليلة السحب تتكاثر احيانا خاصة ليلة الاثنين على مناطق الجبل الأخضر ، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي صباح الباكر على مناطق سهل بنغازي وأقصى الساحل الشرقي.
الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة وتكون متغيرة الاتجاه على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين ( 15 – 22) مْ،وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق.
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين ( 23 – 26 ) مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على اغلب المناطق .

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20- 22) مْ وتسجل ارتفاع طفيف خلال يومين القادمين .

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:56)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:46).

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏F-270-002 الليبية المدن الغد طقس الحرارة طقس 20 الحرارة السماء قليلة المدينة قليلة السماء السماء 22 14 22 إلى إلى إى إلى صافيا 22 24 13 العزيزية 24 22 22 22 21 21 صافية 12 13 21 26 إبی صافيا تتكاثر السحب 23 23 19 20 11 18 قليلة صافبة 20 اجدابيا 16 السماء 06 06 06 09 السماء 25 قليلة السحب قليلة السماء السحب 26 صاف صافيا 30 23 22 23 23 23 23 صافية السماء السماء 21 12 05 صافية السماء السرير تازربو 04‏'‏

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