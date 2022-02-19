ليبيا الان

النمروش: مصرّون على تحقيق الأمن والأمان والرخاء والازدهار

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد صلاح النمروش، آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، ووزير دفاع حكومة الوفاق السابقة، أنهم مصرون على تحقيق الأمن والأمان والرخاء والازدهار في ليبيا.

وقال «النمروش»، في تغريدة له عبر تويتر، مهنئا بذكرى 17 فبراير، «نجدد التهنئة  بمناسبة العيد الحادي عشر لثورة السابع عشر من فبراير»، متابعا «نؤكد بأن تشخيصنا للواقع الذي نعيشه بكل شجاعة ومصداقية وحرصنا على تنفيذ ما ضحى لأجله رفاقنا».

وأضاف «‏والذين كانوا يتمنون أن تكون ليبيا أفضل مما هي عليه اليوم، لا يعني تراجعنا أو تبدل في مواقفنا، بل إصرار على المضي قدماً في تحقيق الأمن والأمان والرخاء والازدهار لهذا الوطن الغالي».

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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