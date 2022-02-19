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الدبيبة يوجه بعمل تأمين صحي لهذه الفئة العمرية من الموظفين

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 February, 2022

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية تعليماته باستهداف كافة الموظفين الذين تتراوح أعمارهم من 55 إلى 65 سنة ببرنامج التأمين الصحي.

وأشار وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة في خطاب موجه إلى وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي ومدير إدارة الميزانية بوزارة المالية ومدير عام المركز الوطني لتطوير النظام الصحي إلى مبادرة رئيس الوزراء مساء أمس الجمعة خلال مشاركته في الاحتفالات بذكرى 17 فبراير وإلى المرحلة الثانية من برنامج التأمين الصحي لعدد من الفئات المستهدفة به.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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